Un talento al giorno, Cheick Doucouré: il Lens ha pescato nel Mali dei miracoli

Cheick Doucouré è uno dei gioiellini messisi in mostra nel Mondiale Under 17 dal Mali, vera squadra rivelazione di quella edizione: quarto posto con due sole partite perse, una manifestazione in cui ha anche creato due assist per i compagni. Il Lens non se l'è fatto scappare e oggi il maliano è un punto di forza dei francesi: mediano ma con buona tecnica di base, il classe 2000 spicca ovviamenter per fisicità e dinamismo, ma rispetto al calciatore africano "tipo" si fa notare per una visione di gioco non indifferente, che gli consente di giocare senza problemi come intermedio davanti alla difesa ma anche come mezzala.

Nome: Cheick Doucouré

Data di nascita: 8 gennaio 2000

Nazionalità: maliano

Ruolo: mediano

Squadra: Lens

Assomiglia a: Geremi