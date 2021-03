Un talento al giorno, Dario Essugo: il prossimo William Carvalho ha già esordito

Dario Essugo da ieri è diventato il più giovane esordiente della storia dello Sporting Lisbona, superando i precedenti record dell’ex difensore proprio dei biancoverdi Santamaria (16 anni, 11 mesi e 12 giorni), Marco Caneira (17 anni e un giorno) e di un certo Cristiano Ronaldo (17 anni, 6 mesi e 9 giorni). Tatticamente parliamo di una mezzala estremamente dinamica, capace di giocare anche davanti alla difesa ma che si sta mettendo in evidenza anche per la sua crescita quando gioca nella metàcampo avversaria: la sua prorompente fisicità lo rende perfetto agli inserimenti senza palla, perché fermarlo quando è già in moto è una impresa di non facile soluzione. All’84’, durante la sfida contro il Vitoria de Guimaraes, è entrato nella storia del club che si appresta a tornare a vincere il campionato portoghese dopo una lunghissima attesa.

Nome: Dario Essugo

Data di nascita: 14 marzo 2005

Nazionalità: portoghese

Ruolo: mezzala

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: William Carvalho