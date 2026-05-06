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Sorloth adesso va via? Juve e Milan lo inseguono da gennaio, ecco quanto costa

Sorloth adesso va via? Juve e Milan lo inseguono da gennaio, ecco quanto costaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:13Serie A
Raimondo De Magistris

Alexander Sorloth da Trondheim è stato uno dei grandi giustizieri della nostra Nazionale che ha fallito la terza qualificazione consecutiva al Mondiale. L'attaccante norvegese che tra un mese e mezzo affiancherà Haaland in Nord America è stato tra i protagonisti del match dello scorso 6 giugno a Oslo, un 3-0 che portò all'esonero di Spalletti e di fatto condannò gli azzurri ai play-off con largo anticipo.
La Coppa del Mondo 2026 sarà per il centravanti che a dicembre compirà 30 anni la chiusura del cerchio. Sorloth veste infatti la maglia della sua nazionale da ormai dieci anni. Nel mezzo, il passaggio nei campionati di mezza Europa fino al trasferimento all'Atletico Madrid avvenuto nell'estate 2024. A 28 anni, dopo aver realizzato 23 gol ne LaLiga con la maglia del Villarreal, il centravanti classe '95 si trasferì a Madrid per 35 milioni di euro. L'obiettivo era quello di consegnare a Simeone un numero 9 nel senso più classico del termine, diverso per caratteristiche sia ad Alvarez che a Griezmann.

In questi anni Sorloth s'è dimostrato uno dei punti di forza della squadra di Simeone. I numeri parlano chiaro e sono dalla sua parte: 43 reti in 103 partite. L'Atletico lo prese per sostituire Alvaro Morata, un'eredità tutt'altro che banale soprattutto dopo l'Europeo vinto dalle furie rosse con l'attuale centravanti del Como capitano. Una sostituzione che, a conti fatti, ha dato ragione all'Atletico visto il rendimento di entrambi nelle due successive stagioni: "Cercheremo di tirare fuori il massimo da un attaccante importante. Le sue caratteristiche sono abbastanza simili a quelle di Morata. È un attaccante d’area e di rifinitura, speriamo di poterlo aiutare come abbiamo fatto con Alvaro che era un riferimento in attacco quando era con noi. Ci auguriamo di poter far dare il massimo allo stesso modo a un calciatore che è da area di rigore, un numero 9", disse Simeone pochi giorni dopo il suo arrivo.

E Sorloth effettivamente ha assolto il suo compito, anche se ieri Simeone nella sfida dell'Emirates contro l'Arsenal l'ha schierato solo a gara in corso. Quando i gunners erano già avanti. Entrato al 57esimo al posto di Le Normand, il calciatore scandinavo non è però riuscito a cambiare le sorti della partita. Una mezz'ora abbondante che, probabilmente, sarà anche la sua ultima uscita europea con la maglia dell'Atletico.

Già, perché Sorloth che già a gennaio era uomo mercato in estate potrebbe di nuovo cambiare squadra. "Milan, prendilo", il suggerimento dato al club rossonero la scorsa settimana da Fabio Capello. Il classe '95 è effettivamente il prototipo del 9 che serve ad Allegri, ma è calciatore perfetto anche per la Juventus di Spalletti che non a caso a gennaio ha fatto il suo nome quando c'era da prendere un centravanti. Quello che potrebbe rifare non dovesse rinnovare Dusan Vlahovic. Costo? Siamo intorno ai 25 milioni di euro.

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