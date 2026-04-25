Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 25 aprile
Il Napoli travolge la Cremonese e gela i sogni dell'Inter. La vittoria per 4-0 della squadra di Conte nel match contro la Cremonese rimanda ufficialmente la festa scudetto nerazzurra. Con i gol di McTominay e le giocate di De Bruyne, i campioni d'Italia tornano a gioire al Maradona, costringendo Chivu e i suoi a dover aspettare il prossimo turno o i risultati degli altri campi per il tricolore.
Sul fronte mercato, il Milan sembra aver scelto il suo nuovo numero nove: Sorloth ha detto sì ai rossoneri, mentre si avvicina anche l'innesto di Goretzka. Intanto a Torino si lavora per il futuro dello stadio con Cairo protagonista, mentre in casa Roma esplode il caso Ranieri, con il tecnico che si definisce licenziato dopo la rottura unilaterale con la proprietà.
Negli altri sport diverso spazio sulle prime pagine odierne. Il tennis vede invece un Sinner faticare a Madrid ma ancora protagonista, al contrario di Alcaraz che dà forfait per Roma e Parigi per un problema al polso. Un sabato di grande sport che scuote le certezze del campionato
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.