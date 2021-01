Un talento al giorno, Thierry Small: l'Everton ha in casa l'erede di Baines

vedi letture

Thierry Small rappresenta il futuro prossimo, e non solo, dell'Everton: la fiducia nel 16enne è tale che nel weekend, all'85' minuto di gioco, Ancelotti ha mandato in campo il terzino sinistro dell'Academy, al posto di James. Nato il 1 agosto 2004, maglia numero 51 sulle spalle, Small è entrato nella storia dei Toffees: è il più giovane debuttante di sempre, a 16 anni e 176 giorni. Un talento già sui taccuini dei grandi club: come riporta il Daily Mail, Juventus, Bayern Monaco e Arsenal lo osservano da tempo. Terzino sinistro, Everton... il paragone è d'obbligo: Leighton Baines, che ricorda specie nella personalità e nella grande capacità di attaccare lo spazio, mentre il mancino non è ancora educatissimo come quello del suo idolo. Per ora.

Nome: Thierry Small

Data di nascita: 1 agosto 2004

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Everton

Assomiglia a: Leighton Baines