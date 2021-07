Everton, il gioiellino Small è già un caso: assente al pre-campionato. Tre big alla finestra

vedi letture

Nato il 1° agosto 2004, Thierry Small è stato il più giovane calciatore ad esordire con la maglia dell'Everton lo scorso mese di gennaio, per volere di Carlo Ancelotti. Si tratta di uno dei talenti più interessanti del panorama, al punto che secondo The Athletic Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal si sarebbero già mossi per strapparlo ai Toffees, al quale il giovane laterale sta già dando problemi: sembrava pronto il primo contratto da professionista, ma Small non s'è presentato alla pre-season e non ha ancora lavorato agli ordini di Rafa Benitez. Che sia un segnale della sua volontà di andare in una big?