ufficiale Southampton, colpo per il futuro. Preso il 17enne Small dall'Everton

Nuovo acquisto in ottica futuro per il Southampton, che ha prelevato dall'Everton il difensore laterale 17enne Thierry Small, anglo-panamense classe 2004 che ha sottoscritto con i Saints un contratto per le prossime tre stagioni. Di seguito il tweet tramite cui è stato dato l'annuncio.