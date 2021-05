A Bergamo Milan in vantaggio. Ma l’Atalanta può migliorarsi ancora

Il bilancio dei precedenti Atalanta-Milan di campionato, Serie A più cadetteria, sorride ai rossoneri che sono in vantaggio per numero di successi, 24-14, mentre i segni X ammontano a 23, e per marcature, 84-66.

Ma…

La passata stagione arrivò un 5-0 per i padroni di casa. Doppietta di Ilicic, Gomez, Pasalic, Muriel. La più larga vittoria orobica in campionato e ospitando il Diavolo.

E’ vero che già un’altra volta i nerazzurri avevano rifilati 5 reti agli avversari, ma nel 1949-1952 terminò col punteggio di 5-2, pertanto solo tre gol di differenza fra le due squadre.

Fra questi 61 scontri diretti ce n’è uno alla 38esima giornata?

Sì, era il 30 maggio 2015 e i meneghini si imposero per 3-1: doppietta dell’ex Bonaventura, Pazzini su rigore (altro giocatore con un passato nerazzurro), Baselli per i padroni di casa.

Il risultato più ricorrente?

Il pareggio con una rete per parte, vale a scrivere l’1-1, comparso già 13 volte in campionato.

Mentre una curiosità riguarda il punteggio ad occhiali, lo 0-0, che tarda dal 1968-1969. E pensare che negli anni Sessanta era comparso per ben 5 volte e che in totale ne conta 7 di caps.

Atalanta seconda in classifica a quota 78 punti, 39 dei quali conquistati a Bergamo (12V – 3X – 3P con 49GF e 22GS). Ha eguagliato il bottino della passata stagione, ma allora chiuse sul gradino più basso del podio appaiata alla Lazio.

Milan che segue a 76, come il Napoli, 46 fatti lontani dal Meazza (15V – 1X – 2P con 41GF e 17GS). Donnarumma e compagni non possono permettersi di non fare risultato, dovrebbero poi confidare in buone notizie da Bologna.

CONFRONTI A BERGAMO IN CAMPIONATO (SERIE A E SERIE B)

61 incontri disputati

14 vittorie Atalanta

23 pareggi

24 vittorie Milan

66 gol fatti Atalanta

84 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Milan 0-0, 23° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Milan 5-0, 17° giornata 2019/2020