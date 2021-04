Benevento-Sassuolo è sempre 1-2. E Inzaghi supera De Zerbi

vedi letture

A chiudere la 30esima giornata di Serie A 2020-2021 sarà il monday night Benevento-Sassuolo.

Seconda volta nel massimo campionato per questo incrocio.

Anzi, in assoluto terza volta nei tornei professionistici italiani.

L’esordio fu nella Serie C2 girone B del 2005-2006. Era il decimo turno e al triplice fischio finale fu 1-2. Questo il tabellino dei marcatori: Pinamonte al 40’, Masucci nel recupero della prima frazione, Pagani al 79’.

Una dozzina d’anni più tardi, 2017-2018, ecco il faccia a faccia in Serie A. Finisce ancora con un 1-2. Protagonisti per reti: Matri al 57’, Armenteros al 65’, Peluso al 94’.

Insomma, 2 incroci, altrettanti successi neroverdi.

Se diamo uno sguardo anche ai match a campi invertiti, troviamo gli emiliani sempre a punti con 4 affermazioni e 1 segno X.

All’andata, un girone fa, fu 1-0 per la squadra dell’ex De Zerbi. A deciderla Berardi su calcio di rigore dopo 7 minuti.

E proprio in occasione di Benevento-Sassuolo, Filippo Inzaghi diventerà l’allenatore più longevo sulla panchina giallorossa nei campionati di Serie A. Superando, coincidenze volute dagli dei del pallone, proprio Roberto De Zerbi. Alla vigilia di questa sfida entrambi, infatti, sono a quota 29 gare di Serie A con i Sanniti. Per il piacentino 7 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte. Per il bresciano 6 successi, 3 segni X, 20 battute d’arresto.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A E SERIE C)

2 incontri disputati

0 vittorie Benevento

0 pareggi

2 vittorie Sassuolo

2 gol fatti Benevento

4 gol fatti Sassuolo

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Sassuolo 1-2, 13° giornata 2017/2018