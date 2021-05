Crollo nei secondi 45' del Parma. Se la Samp mandasse a segno un nuovo giocatore...

La Sampdoria si presenta all'appuntamento con il Parma con due risultati utili di fila conseguiti nelle ultime due giornate. 27 punti fatti in casa finora dai blucerchiati: sono ottavi per rendimento interno con la possibilità di raggiungere il Milan al settimo posto. Campionato disastroso per il Parma che ha perso le ultime otto di fila e nelle ultime dieci giornate ha fatto solamente un punto.

Samp in vantaggio per 12 vittorie a 5 nei confronti interni contro i ducali che però hanno vinto nell'ultimo scontro diretto a Genova: 1-0 l'8 dicembre 2019 con gol di Kucka.

Se riuscisse a mandare a segno un altro giocatore a quota zero, la Doria salirebbe a 17 marcatori diversi in campionato, raggiungendo in vetta a questa speciale classifica Udinese e Torino. Peggior attacco della Serie A per il Parma con 39 gol fatti (a pari merito con il Benevento). Solo una vittoria in trasferta per gli emiliani (come il Crotone) e anche questo è un record negativo. Sono addirittura 20 i punti persi nella ripresa dai gialloblu (un vero crollo): se le partite fossero finite all'intervallo gli emiliani sarebbero stati salvi. Unica, molto parziale, consolazione, per il club di Krause: solamente tre i rigori fischiati contro. Almeno in questa classifica gli emiliani sono primi.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

12 vittorie Sampdoria

5 pareggi

5 vittorie Parma

39 gol fatti Sampdoria

20 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1979/1980 Serie B Sampdoria vs Parma 5-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Parma 0-1