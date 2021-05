D'Aversa imbattuto e con poche reti prese contro De Zerbi

vedi letture

Imbattuto contro De Zerbi. D'Aversa arriva a questo confronto con il suo collega non avendo mai perso nei cinque precedenti. In casa poi, due partite e due vittorie per lui anche se tutte di misura (2-1 e 1-0).

Gli stessi precedenti e lo stesso score, D'Aversa ce l'ha anche con il Sassuolo e lo stesso dicasi di De Zerbi contro il Parma. Da sottolineare i soli due gol subiti dai gialloblu ducali in queste cinque gare, impresa non da poco contro una squadra solitamente prolifica come il Sassuolo di De Zerbi. Per tre volte un clean sheet da registrare per D'Aversa la sua squadra.

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS DE ZERBI

3 vittorie D'Aversa

2 pareggi

0 vittorie De Zerbi

5 gol fatti squadre D'Aversa

2 gol fatti squadre De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS SASSUOLO

3 vittorie D'Aversa

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

5 gol fatti squadre D'Aversa

2 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS PARMA

0 vittorie De Zerbi

2 pareggi

3 vittorie Parma

2 gol fatti squadre De Zerbi

5 gol fatti Parma