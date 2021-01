De Zerbi buona la prima. Poi il monologo di Gasperini e a suon di gol

vedi letture

Uno dei tecnici più esperti della A contro un emergente. Comunque sia due allenatori a cui piace far giocare bene le proprie compagini. In soldoni possiamo riassumere così la sfida tra Gasperini e De Zerbi che andrà in scena questo pomeriggio. I due si sono già affrontati sette volte e la tradizione è nettamente favorevole all'attuale tecnico dell'Atalanta che si è imposto per ben sei volte, perdendone solo una (stagione 2016/17 Atalanta-Palermo 0-1, la prima sfida assoluta tra i due). Tanti anche i gol all'attivo per il Gasp che contro il suo avversario viaggia addirittura ad una media di tre reti realizzate a partita.

Gasperini si trova bene anche contro il Sassuolo. In 14 gare giocate contro i neroverdi, ne ha vinte 10 e perse solamente 2 con ultima sconfitta alla 38esima giornata del campionato 2014/15. 20 le reti realizzate dalla sua Atalanta al Sassuolo nelle ultime cinque partite giocate (media di 4 esatta) e spicca anche un bel 6-2 ottenuto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2018.

Per De Zerbi contro l'Atalanta valgono gli stessi dati che abbiamo citato per le sfide contro Gasperini.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS DE ZERBI (ANDATA E RITORNO)

6 vittorie Gasperini

0 pareggi

1 vittoria De Zerbi

21 gol fatti squadre Gasperini

6 gol fatti squadre De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS SASSUOLO

10 vittorie Gasperini

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

37 gol fatti squadre Gasperini

18 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS ATALANTA

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

6 vittorie Atalanta

6 gol fatti squadre De Zerbi

21 gol fatti Atalanta