Fra Lazio e Juventus cambiò tutto nel 2004/2005

L’annata che fa da spartiacque nei Lazio-Juventus di campionato è quella 2004-2005.

Prima, difatti, il bilancio degli incroci in Serie A raccontava di 24 successi biancocelesti, 15 segni X, 22 vittorie bianconere, 83 gol marcati dai padroni di casa e 81 reti fatte dai calciatori ospiti.

Quindi ecco una striscia di 14 risultati utili senza soluzione di continuità per la Vecchia Signora che hanno spostato l’ago della bilancia dalla parte dei piemontesi, annullando il tanto chiacchierato fattore casa.

Negli ultimi due campionati, però, la situazione sembra essere tornata alle origini.

Nel 2019-2020 fu 3-1 per Immobile e compagni. Quindi dodici mesi fa circa arrivò il pareggio per 1-1.

Partita quest’ultima griffata da due giocatori che sabato non saranno all’Olimpico. Cristiano Ronaldo, tornato a Manchester, aprì le marcature al minuto 15; Caicedo, passato al Genoa, trovò la rete decisiva al 95’.

Fra i due club ci sono soltanto tre punti di differenza in classifica: Lazio 21, Juve 18. Ma gran parte del bottino laziale è arrivato proprio dai match interni: 5 successi e 1 segno X con 18 gol fatti a fronte di 6 subiti.

Gli Aquilotti non vanno KO sul proprio terreno dal 12 dicembre 2020. Allora il ruolo di corsaro lo ricoprì l’Hellas Verona, 2-1: autorete di Lazzari al 45’, Caicedo al 56’, Tameze al 67’. Successivamente ecco una striscia di 17 affermazioni e 2 pareggi (col Cagliari in questo torneo, col Torino nella passata stagione).

Per Madama sono 8 i punti conquistati lontano dallo Stadium. Non vince in esterna però dal derby, 2 ottobre scorso, poi l’1-1 in casa dell’Inter e il KO per 1-2 al Bentegodi.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

77 incontri disputati

25 vittorie Lazio

19 pareggi

33 vittorie Juventus

93 gol fatti Lazio

105 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 0-1, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 1-1, 7° giornata 2020/2021