Gasperini fa 30 contro la Lazio. E tutto iniziò alla 18^ del…

In occasione del primissimo faccia a faccia piovvero ben 6 marcature. Correva la stagione 2009-2010. Marco Baroni occupava la panchina bianconera del Siena. Gian Piero Gasperini vestiva la tuta rossoblù del Genoa. Sul prato del Ferraris fu 4-2 per i padroni di casa. Nell’ultimo scontro diretto le reti sono state solamente 4, due per parte. L’anno scorso, infatti, Atalanta-Verona terminò con un pareggio per 2-2.

Domani eccoci al settimo incrocio nel massimo campionato italiano fra i due tecnici.

La contabilità complessiva vede in leggero vantaggio il piemontese, 3-2 per affermazioni, 14-8 sul fronte dei gol, mentre di pareggi ne rintracciamo 1 (quello ricordato qualche riga sopra e ultimo scontro diretto in ordine di tempo fra i due coach).

Numeri simili quelli che rintracciamo incrociando le carriere dell’allenatore toscano e del club orobico. Però, dopo i KO nei primi 2 match, ecco 2 vittorie, 1 pari, 1 sconfitta, nei più recenti 4 scontri diretti.

Gasperini, invece, testerà le sue idee di calcio per la 30esima volta contro la Lazio in Serie A. Una storia cominciata proprio in occasione di una 18esima giornata, quella della stagione 2007-2008 (vittoria per 2-1 col Vecchio Balordo). La bilancia lo vede in leggerissimo vantaggio sugli Aquilotti. Ma dagli ultimi 4 incroci è un alternarsi di trionfi e sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E GASPERINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Baroni

1 pareggio

3 vittorie Gasperini

8 gol fatti dalle squadre di Baroni

14 gol fatti dalle squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

2 vittorie Baroni

1 pareggio

3 vittorie Atalanta

6 gol fatti dalle squadre di Baroni

12 gol fatti dall’Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

11 vittorie Gasperini

8 pareggi

10 vittorie Lazio

44 gol fatti dalle squadre di Gasperini

40 gol fatti dalla Lazio