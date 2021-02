Gol di testa, su rigore, di sinistro e destro: ecco Pisa e Vicenza

vedi letture

Un girone fa, alla sesta giornata d’andata, terminò col punteggio di 4-4. Partita stagionale con più marcature assieme al 7-1 di Lecce-Reggiana. I giocatori in campo andarono a rete in tutti i modi possibili tranne che… su punizione diretta: Gori al 10’ di testa, Marconi al 19’ su rigore, Vido al 26’ di sinistro, Meggiorini al 42’ di destro, Cappelletti al 56’ di testa, Gucher al 63’ e al 73’ da fuori area, infine, Da Riva al 75’ di sinistra.

Insomma, le premesse per assistere a un Pisa-Vicenza scoppiettante ci sono tutte.

Sarà il 15esimo scontro diretto in Toscana fra i due club. Nel 1968-1969 il match andò in scena in Serie A. In altre 13 occasioni ha fatto parte del palinsesto della cadetteria.

Il bilancio sorride ai nerazzurri padroni di casa, avanti per numero di successi, 5-4, e marcature, 21-18. Mentre i segni X ammontano a 5.

Curiosità: dalle 13 sfide di B sono usciti 12 tipologie di punteggio differenti. L’unico bis è stato per l’1-1, comparso nel 1950-1951 e nel 2007-2008.

E proprio nel 2007-2008 il Pisa marcò per l’ultima volta agli avversari. Successivamente ecco 2 match con la porta della nobile provinciale inviolata (e sempre vittoriosa).

Il più recente successo pisano? L’1-0 del 1993-1994.

CONFRONTI DIRETTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

5 vittorie Pisa

5 pareggi

4 vittorie Vicenza

21 gol fatti Pisa

18 gol fatti Vicenza

PRIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Vicenza 4-2, 28° giornata 1940/1941

ULTIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Vicenza 0-1, 9° giornata 2016/2017