Lo Spezia in casa vale il Cagliari in trasferta

vedi letture

Lo Spezia in casa ha segnato lo stesso numero di reti del Cagliari in trasferta, 15. Il Cagliari in trasferta ha incassato lo stesso numero di gol dello Spezia in casa, 22.

Numeri che producono rendimenti simili a livello di punti raccolti, con i liguri che fra le mura amiche ne contano 11 (2V – 5X – 6P) e i sardi che in trasferta ne sommano 10 (2V – 4X – 7P).

Quello di sabato pomeriggio sarà il primo, storico Spezia-Cagliari di Serie A.

All’andata, in casa dei rossoblù, fu un susseguirsi di emozioni ben oltre il novantesimo. Ecco il tabellino dei marcatori per il 2-2 finale: Gyasi al 36’, Joao Pedro 52’, Pavoletti 58’, Nzola 94’ dal dischetto.

L’ultimo scontro diretto con i liguri squadra di casa e in campionato avvenne nella cadetteria 2015-2016. Fu uno 0-3 con doppietta di Melchiorri e autorete di Valentini.

Pertanto rintracciare un segno 1 in schedina significa andare indietro nel tempo fino al secondo dopoguerra del Novecento. Nella stagione 1947-1948, nel girone A della Serie B, terminò col punteggio di 4-0: Costa all’11’, Torti al 12’, Bilancini al 24’, Costa al 44’.

Insomma, un poker già centrato nella prima frazione di gioco.

Anche perché nei due faccia a faccia di Serie C fra gli anni Cinquanta e Sessanta fecero la loro comparsa un pareggio (per 0-0 nel 1961-1962) e un’altra vittoria degli ospiti (per 1-0 nel 1951-1952).

Come arrivano i due club a questo appuntamento?

Lo Spezia non ha raccolto successi negli ultimi cinque turni di campionato, alternando pareggi a sconfitte. Il Cagliari dopo il mini-ciclo positivo con 7 punti fatti in tre giornate è andato KO contro la Juventus. O meglio, contro Cristiano Ronaldo autore di una tripletta in soli 22 minuti (fra il primo e terzo centro).

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

4 vittorie Spezia

2 pareggi

2 vittorie Cagliari

14 gol fatti Spezia

7 gol fatti Cagliari