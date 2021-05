Napoli per l’Europa che conta. Hellas per evitare il KO numero 400

Fra le mura di casa del Maradona-San Paolo il Napoli viene da 6 successi senza soluzione di continuità quando ospita il Verona.

Una corposa serie che ha preso avvio nella cadetteria 2006-2007 ed è arrivata alla scorsa annata.

Non solo.

I veneti non segnano in Campania dal torneo 2014-2015. Allora ci riuscirono con Hallfredsson che la lancetta dei minuti non aveva ancora fatto un intero giro e con Nico Lopez quando il cronometro indicava il 66’.

Peccato, ovviamente per giocatori e supporters gialloblù, che in quella partita decisero di scatenarsi anche Callejon, Hamsik (doppietta), Higuain (tripletta), per un 6-2 finale.

Quindi ecco un digiuno di reti che, recuperi esclusi, è arrivato a 294 minuti.

Il più recente dei 3 segni due in schedina è datato 1982-1983: 1-2 con doppietta di Fanna e rete della bandiera di Pellegrini.

Successivamente 14 affermazioni azzurre e 5 match chiusi in parità, con un rapporto gol fatti/subiti di 40/7 per i locali.

Napoli a quota 76 e con vista sulla prossima Champions League, ma non può permettersi di sbagliare partita. In casa ha raccolto 39 punti (12V – 3X – 3P con 49GF e 19GS). Verona che risponde con 44, 20 dei quali presi lontano dal Bentegodi (5V – 5X – 8P con 22GF e 24GS).

All’andata fu 3-1 per gli scaligeri.

Se è vero che la squadra di Juric non ha più niente da chiedere al campionato, salva ormai da diverse settimane, perdere con Insigne e soci significherebbe subire il KO numero 400 nella Serie A con la formula del girone unico. A oggi, infatti, gli stop dell’Hellas sono 127 a Verona, 272 in trasferta.

CONFRONTI A NAPOLI IN CAMPIONATO (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

22 vittorie Napoli

11 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

67 gol fatti Napoli

17 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Hellas Verona 6-0, 5° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Hellas Verona 2-0, 8° giornata 2019/2020