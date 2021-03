Quando il Crotone di Gasperini batteva l’Atalanta

La prima volta di un Atalanta-Crotone in Serie A? Proprio in occasione di una 25esima giornata. Stagione 2016-2017 e terminò col punteggio di 1-0: Conti al minuto 48.

Nerazzurri e rossoblù contano già 4 precedenti a Bergamo, 2 nel massimo campionato, 2 in cadetteria. Il bilancio è un monologo degli orobici, soltanto dei successi, 9 gol marcati a fronte di 1 incassato.

Chi è stato l’unico marcatore rossoblù? Tumminello nel 2017-2018. Curiosità: il giocatore sarebbe poi passato all’Atalanta, che è ancora proprietaria del cartellino, nelle successive sessioni di calciomercato e oggigiorno è in prestito alla Spal.

Quello di mercoledì sarà il decimo faccia a faccia fra i due club. Il bilancio, conteggiando anche i Crotone-Atalanta, continua a parlare bergamasco: 6 successi per gli uomini di Gasperini, 2 segni X, 1 vittoria per i calabresi.

Curiosità: il successo dei Pitagorici arrivò nel primissimo scontro diretto di campionato fra i due club. Era l’11esima giornata del 2005-2006 e sulla panchina che da ieri è di ‘proprietà’ di Cosmi sedeva proprio l’attuale mister dell’Atalanta, Gasperini.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

4 vittorie Atalanta

0 pareggi

0 vittorie Crotone

9 gol fatti Atalanta

1 gol fatto Crotone

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Crotone 1-0, 25° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Crotone 5-1, 17° giornata 2017/2018