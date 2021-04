Ranieri non riesce proprio ad avere la meglio su Pioli

vedi letture

Prima di questo fine settimana contiamo soltanto 2 incroci Pioli-Ranieri nei campionati italiani. Entrambi in Serie A. Nel 2010-2011 in occasione di ChievoVerona-Roma 2-2; nel 2019-2020 per Milan-Sampdoria 0-0.

Ammontano invece al doppio le sfide a campi invertiti. Vale a scrivere con il doriano nelle vesti di padrone di casa.

Il bilancio totale vede il milanista sempre a punti con 3 successi e altrettanti segni X. Fra l’altro da quando Pioli è rossonero il parziale degli scontri diretti racconta di 2 affermazioni e 1 pareggio.

Sampdoria leggermente in vantaggio nei testa a testa con il tecnico nato a Parma. Anche se nelle ultime 5 sfide Pioli ha fatto 9 punti e risulta imbattuto.

Più ampio lo svantaggio di Ranieri nei confronti del Milan. Fra l’altro l’ultimo colpo da tre punti per il mister testaccino è piuttosto datato. Risale alla stagione 2011-2012, quando si impose nel derby alla guida dell’Inter.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E RANIERI IN CAMPIONATO

3 vittorie Pioli

3 pareggi

0 vittorie Ranieri

13 gol fatti squadre di Pioli

6 gol fatti squadre di Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

8 pareggi

5 vittorie Sampdoria

23 gol fatti squadre di Pioli

21 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL MILAN IN CAMPIONATO

5 vittorie Ranieri

7 pareggi

10 vittorie Milan

21 gol fatti squadre di Ranieri

38 gol fatti Milan