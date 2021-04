San Siro inviolato per l'Inter col Verona. I pochissimi gol concessi agli avversari

Dopo aver messo insieme undici vittorie consecutive che hanno creato il solco con tutti gli inseguitori, l'Inter ha un po' tirato il fiato nelle ultime due, concluse con due pareggi. Comunque la squadra di Conte non perde una partita in campionato da lungo tempo. Esattamente dalla sedicesima giornata, ovvero Sampdoria-Inter 2-1 giocata lo scorso 6 gennaio. Il Verona invece ha perso ben sei delle ultime sette partite e viene da tre KO di fila.

Quella di domani sarà la trentesima partita tra Inter e Verona che si gioca a San Siro. Ebbene nelle 29 sfide portate a termine finora, non c'è mai stato un successo dei gialloblu (18 vittorie Inter e 11 pareggi). Nelle ultime dieci partite giocate a Milano, il Verona ha fatto punti una sola volta: 2-2 il 9 novembre 2014. Sono solamente dieci le reti segnate dai veneti in casa interista (media di 0,3 a partita). Per ben 21 volte su 30 gli scaligeri sono usciti dal campo senza essere andati a segno.

L'Inter contende al Napoli il primato dei clean sheet in questa stagione: per 12 volte entrambe le squadre hanno chiuso con la loro porta imbattuta. Straordinario il cambio di passo fatto dai nerazzurri nel corso dei secondi tempi: sono ben 26 i punti guadagnati dalla squadra di Conte nella seconda frazione di gioco (la comparazione è fatta coi risultati conseguiti fino all'intervallo). Da record anche i 48 gol fatti dall'Inter sempre nel corso dei secondi tempi. Il 2021 è un anno d'oro per la formazione milanese 43 punti raccolti in 18 partite, una media di 2,39 punti a gara che ha proiettato la squadra verso la (probabile) conquista dello scudetto. Il Verona è crollato nelle ultime settimane: 21 punti fatti in questo anno solare (1,17 di media).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

18 vittorie Inter

11 pareggi

0 vittorie Verona

46 gol fatti Inter

10 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1957/1958 Serie A Inter vs Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Verona 2-1