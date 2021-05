Sassuolo contro la Juventus per fare 2 volte 100

Neroverdi che arrivano all’appuntamento infrasettimanale di campionato con un bel po’ di possibili record a portata di risultato utile.

Il Sassuolo conta, infatti, 99 vittorie in Serie A fra match disputati in casa (50) e in trasferta (49). Non solo. Al Mapei Stadium gli emiliani hanno conquistato 199 punti nel massimo campionato italiano grazie a 50 successi e 49 segni X. Pertanto anche i match utili sul proprio campo da gioco risultano 99.

Insomma, in caso di tre punti contro la Juventus, la squadra di mister De Zerbi coglierebbe un doppio 100 (vittorie complessive e gare casalinghe a punti), superando anche quota 200 (per punti interni).

Ma la Vecchia Signora…

A Reggio Emilia i bianconeri sono in serie positiva da 4 stagioni. Dal 2-0 del 2016-2017 firmato Higuain e Khedira, al pari per 3-3 dello scorso torneo con marcatori Danilo, Higuain e Alex Sandro (Djuricic, Berardi e Caputo per gli emiliani).

Il primo, unico successo è datato 2015-2016 e arrivò grazie a un calcio piazzato di Sansone dopo venti minuti di gioco.

Quella appena ricordata, fra l’altro, è la sola vittoria dei neroverdi contro i piemontesi in Serie A.

Come arrivano a questo match i due club?

Il Sassuolo è reduce dal successo per 2-1 ospite del Genoa. Su 56 punti in classifica, 26 li ha fatti in casa (6V – 8X – 3P). La Juventus è reduce dal pesante KO interno per 0-3 col Milan. Dei 69 punti in classifica, 28 li ha raccolti in trasferta (7V – 7X – 3P).

Attenzione a un dato: dopo l’Inter, sassolese e juventino rappresentano i team che hanno fatto più punti nelle riprese rispetto a quelli che vantano al 45’, +18 per i neroverdi, +16 per i bianconeri.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

4 vittorie Juventus

7 gol fatti Sassuolo

15 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Juventus 1-3, 35° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Juventus 3-3, 33° giornata 2019/2020