Se le partite finissero al 45' il Milan starebbe festeggiando. Ma a Torino...

vedi letture

Quattro punti nelle ultime due partite: sono serviti al Torino per distanziare il terzultimo posto. Seconda trasferta consecutiva nel capoluogo piemontese per il Milan che viene da una prestigiosa vittoria in casa della Juventus per 3-0. Due successi di fila ma anche cinque vittorie nelle ultime otto gare: i rossoneri hanno voglia di conquistare un piazzamento che consenta loro di giocare la prossima Champions League.

Il Torino è in vantaggio in fatto di vittorie negli scontri interni contro i rossoneri. Due vittorie e cinque pareggi: i granata arrivano a questo appuntamento avendo ottenuto contro i milanesi sette risultati utili interni di fila. L'ultima affermazione del Milan in casa del Toro risale al 9 dicembre 2012 (2-4). Tra le 17 vittorie dei lombardi ne troviamo una anche tecnicamente a tavolino. Il 23 febbraio 2003 la partita tra Torino e Milan fu sospesa al termine del primo tempo per il verificarsi di episodi di violenza scatenati dai tifosi granata. Il punteggio era di 3-0 per i rossoneri dopo i gol di Inzaghi e Seedorf (doppietta).

Il Torino è la squadra (assieme all'Udinese) ad avere il maggior numero di marcatori diversi: 17. Il Milan è invece la formazione della A ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore che sono saliti a 17 con quello concesso domenica scorsa contro la Juventus. Contestualmente è anche la squadra ad averne sbagliati di più, sia come numero assoluto (5) che in percentuale (poco meno del 30%). Se le partite fossero finite al 45' (all'intervallo dunque) il Milan sarebbe stato in testa alla classifica del campionato con 70 punti, seguito dall'Atalanta a 68, mentre l'Inter sarebbe stata addirittura quinta, staccatissima a quota 55.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

22 vittorie Torino

35 pareggi

17 vittorie Milan

94 gol fatti Torino

96 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Milan 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Milan 2-1