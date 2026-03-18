Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estate

Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estate
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Gleison Bremer è l'ago della bilancia della Juventus, almeno dalla cintola in giù. Con lui i bianconeri cambiano completamente il rendimento difensivo, tanto più che nella scorsa stagione il suo infortunio aveva fatto passare la retroguardia da bunker a colabrodo, o quasi. Non che le cose siano cambiate così tanto in questa, perché Luciano Spalletti non è ancora riuscito a creare un muro quando non c'è il centrale, ex Torino, che ha un contratto con una clausola molto chiara: 54 milioni di euro per la prossima estate.

Tanti? Pochi? Non è dato sapere. Vero è che le trenta primavere si stanno avvicinando, ma sarebbe difficile riuscire a sostituirlo con un altro con una resa simile. Eventualmente arrivare in Champions League potrebbe essere di importanza capitale, ma è chiaro che se venisse attivata la clausola risolutoria potrebbe anche decidere di salutare.

Un buon segnale è arrivato dalla sfida con l'Udinese, con zero gol subiti."Le partite in trasferta sono sempre difficili, soprattutto contro una squadra come l'Udinese che è una squadra tanto fisica. Era una gara da vincere assolutamente e lo abbiamo fatto: l'importante sono i tre punti. Dobbiamo pensare solo al nostro cammino e a quello che dipende da noi, ossia dobbiamo vincere le partite e per gli altri dobbiamo sperare che magari facciano qualche passo falso. Ma l'importante è quello che facciamo noi, fare il nostro". Oggi Bremer compie 28 anni.

Articoli correlati
Juventus, rifinitura pre-Bodo Glimt: out Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik... Juventus, rifinitura pre-Bodo Glimt: out Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik
Bremer, colonna persa dalla Juve in questa stagione. E con una clausola risolutoria... Bremer, colonna persa dalla Juve in questa stagione. E con una clausola risolutoria
Juventus, Bremer chiede il cambio a inizio ripresa. In campo Bonucci dal 52esimo Juventus, Bremer chiede il cambio a inizio ripresa. In campo Bonucci dal 52esimo
Altre notizie Nato Oggi...
Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estate... Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estate
Edin Dzeko, 100 e passa gol in Serie A. Con un finale amaro alla Fiorentina Edin Dzeko, 100 e passa gol in Serie A. Con un finale amaro alla Fiorentina
Jacopo Fazzini, destinato alla Lazio a gennaio 2025. E finito alla Fiorentina sei... Jacopo Fazzini, destinato alla Lazio a gennaio 2025. E finito alla Fiorentina sei mesi dopo
Paul Pogba, valeva quanto un Monet o forse ancora di più. Il top a venticinque anni... Paul Pogba, valeva quanto un Monet o forse ancora di più. Il top a venticinque anni
Simone Pafundi, il pupillo di Roberto Mancini. Rischia l'ennesima stagione in chiaroscuro... Simone Pafundi, il pupillo di Roberto Mancini. Rischia l'ennesima stagione in chiaroscuro
Matteo Palma, l'italiano che ha scelto la nazionale tedesca. Incedibile per l'Udinese... Matteo Palma, l'italiano che ha scelto la nazionale tedesca. Incedibile per l'Udinese
Branimir Mlacic, la scelta di dire di no all'Inter. Per giocare con i grandi sin... Branimir Mlacic, la scelta di dire di no all'Inter. Per giocare con i grandi sin da subito
Axel Disasi, scartato dal Milan a gennaio. Salvo poi rifiutare la corte della Fiorentina... Axel Disasi, scartato dal Milan a gennaio. Salvo poi rifiutare la corte della Fiorentina
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions, i primi verdetti: dominio PSG, Arsenal e Real avanti. Impresa dello Sporting
Immagine top news n.1 Juventus e Spalletti, sul rinnovo non ci sono più dubbi. Poi i rinforzi: Lucio punta Greenwood
Immagine top news n.2 La Coppa d'Africa riscritta a tavolino: Marocco campione, il Senegal perde tutto (per ora)
Immagine top news n.3 Champions League, Sporting-Arsenal il primo quarto di finale: il tabellone completo
Immagine top news n.4 La CAF punisce il Senegal e assegna la Coppa d'Africa al Marocco: 3-0 a tavolino!
Immagine top news n.5 Inter, guarda lo Sporting: rimonta epica, il sogno Champions del Bodo/Glimt finisce a Lisbona
Immagine top news n.6 Il Milan prova a dimenticare domenica: stretta di mano Leao-Pulisic per allontanare le tensioni
Immagine top news n.7 Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 marzo
Immagine news Serie A n.2 Coppa d'Africa al Marocco due mesi dopo, il Senegal risponde con il video dei festeggiamenti
Immagine news Serie A n.3 Lotta alla pirateria, Cloudflare non molla: ricorso contro la multa da 14 milioni di euro
Immagine news Serie A n.4 Caos Coppa d'Africa, il Senegal ha una sola possibilità di ribaltare tutto: ricorrere al TAS
Immagine news Serie A n.5 Brescianini: "Sono nato sulle note di De André e Vasco Rossi. Gioco a calcio da 23 anni"
Immagine news Serie A n.6 Troppo genio, poca logica: il Manchester City paga anche le scommesse di Guardiola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Caserta: "Contento per il pareggio, non perdere era la cosa più importante"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: "Il Monza ha qualità. Per me è stato emozionante"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Non dobbiamo perdere umiltà. Cole? Era il mio idolo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Ciofi: "Cole ci ha fatto tante richieste, ma per ora non riusciamo ad accontentarlo"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Episodio finale che fa arrabbiare, stavolta meritavamo la vittoria"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, lotta salvezza: Bari, Sampdoria e Virtus Entella cercano la fuga dai playout
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, R. Rosso: "Sembra ancora irreale. Dedicato a chi non ha mai smesso di crederci"
Immagine news Serie C n.2 Salvemini: "Firmare col Benevento? Non ho esitato. Vigorito è unico in Italia"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza in B, primo colpo di mercato: riscattato Nicola Rauti dal Torino
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Macchia verso la finale: "Settimo budget del girone, ma il campo non è economia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Catania inizia l'era di William Viali
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo stadio: incassato il "sì" del Demanio. Cantiere a fine stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?