Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estate

Gleison Bremer è l'ago della bilancia della Juventus, almeno dalla cintola in giù. Con lui i bianconeri cambiano completamente il rendimento difensivo, tanto più che nella scorsa stagione il suo infortunio aveva fatto passare la retroguardia da bunker a colabrodo, o quasi. Non che le cose siano cambiate così tanto in questa, perché Luciano Spalletti non è ancora riuscito a creare un muro quando non c'è il centrale, ex Torino, che ha un contratto con una clausola molto chiara: 54 milioni di euro per la prossima estate.

Tanti? Pochi? Non è dato sapere. Vero è che le trenta primavere si stanno avvicinando, ma sarebbe difficile riuscire a sostituirlo con un altro con una resa simile. Eventualmente arrivare in Champions League potrebbe essere di importanza capitale, ma è chiaro che se venisse attivata la clausola risolutoria potrebbe anche decidere di salutare.

Un buon segnale è arrivato dalla sfida con l'Udinese, con zero gol subiti."Le partite in trasferta sono sempre difficili, soprattutto contro una squadra come l'Udinese che è una squadra tanto fisica. Era una gara da vincere assolutamente e lo abbiamo fatto: l'importante sono i tre punti. Dobbiamo pensare solo al nostro cammino e a quello che dipende da noi, ossia dobbiamo vincere le partite e per gli altri dobbiamo sperare che magari facciano qualche passo falso. Ma l'importante è quello che facciamo noi, fare il nostro". Oggi Bremer compie 28 anni.