TMW
Juventus, rifinitura pre-Bodo Glimt: out Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik
TUTTO mercato WEB
La Juventus si prepara al ritorno in campo in Champions League, con Spalletti obbligato a vincere in casa del Bodo Glimt per porre rimedio ad una classifica che non sorride dopo le prime quattro gare: il tecnico di Certaldo dovrà affrontare la sfida presumibilmente senza Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik, assenti alla rifinitura di oggi. Il difensore italiano è alle prese con una sindrome influenzale.
I bianconeri sono ancora a caccia del primo successo nella competizione, con tre punti conquistati grazie ad altrettanti pareggi. Serve dunque un acuto per continuare a credere nel passaggio del turno.
Articoli correlati
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile