Juventus, rifinitura pre-Bodo Glimt: out Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik

Juventus, rifinitura pre-Bodo Glimt: out Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik
Simone Lorini
Oggi alle 11:15Serie A
Simone Lorini
fonte da Torino, Camillo Demichelis

La Juventus si prepara al ritorno in campo in Champions League, con Spalletti obbligato a vincere in casa del Bodo Glimt per porre rimedio ad una classifica che non sorride dopo le prime quattro gare: il tecnico di Certaldo dovrà affrontare la sfida presumibilmente senza Bremer, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Milik, assenti alla rifinitura di oggi. Il difensore italiano è alle prese con una sindrome influenzale.

I bianconeri sono ancora a caccia del primo successo nella competizione, con tre punti conquistati grazie ad altrettanti pareggi. Serve dunque un acuto per continuare a credere nel passaggio del turno.

