PODCAST - Buongiorno Italia. Inginocchiarsi o no? Cosa farà l'Italia? Giusto o sbagliato?

Inginocchiarsi o no? La questione è aperta. Ieri Leonardo Bonucci in conferenza stampa ha detto che "ne parleremo in hotel in riunione" ma l'Italia, e neppure l'Austria, hanno fatto la richiesta ufficiale. Così quella se aderire o meno alla protesta di Black Lives Matter, dove inginocchiarsi simbolicamente è unirsi alla richiesta di diritti uguali per tutti, unirsi alla protesta contro il razzismo, è un tema aperto. Cos'è giusto, opinabile, discutibile, in questa situazione?

Ne parliamo in modo approfondito nel Podcast di oggi su Tuttomercatoweb.com. Buongiorno, Italia. Ascoltalo cliccando sul link o sull'audio in calce o sull'opzione 'visualizza da browser' per poi sentire il Podcast in calce.