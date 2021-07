PODCAST - Buongiorno Italia. Le ultime di formazione e non solo su Italia-Spagna

vedi letture

Ci siamo. E' il giorno di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. Chi scenderà in campo? Chi saranno i 22 a darsi battaglia per non avere un biglietto di solo ritorno da Wembley, da Londra, dall'Inghilterra, ma con l'obiettivo di tornare per la finale dell'11 luglio contro una tra Danimarca e Inghilterra?

Scopri tutte le ultime nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, Buongiorno, Italia. Chi gioca? Chi rischia di saltare la gara? Che sensazioni ci sono direttamente da Londra, dallo splendido scenario di Wembley?

Clicca sul link o sull'audio in calce, o vai nella 'versione da browser' per ascoltare il Podcast gratuito di Tuttomercatoweb.com.