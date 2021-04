PODCAST - Il punto sul futuro dei 20 allenatori di Serie A

Davide Ballardini resterà alla guida del Genoa, Giuseppe Iachini lascerà la Fiorentina a fine stagione. Nel mezzo, 18 allenatori il cui futuro è in alcuni casi praticamente scritto e in altri in bilico, dipendente magari da interessamenti che potrebbero presto tramutarsi in offerte concrete.

Da Conte a Pirlo, da Pioli a Gattuso e poi tutti gli altri: nel podcast di oggi di TMW, il punto sul futuro degli attuali 20 allenatori di Serie A.