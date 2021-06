PODCAST - Romelu Lukaku non si ferma più. Ma ha deciso di farlo a Milano

Due gol col Belgio e il ruolo di assoluto protagonista del calcio internazionale. Romelu Lukaku è uno dei grandissimi uomini sul proscenio dell'Europeo 2020: una doppietta nella prima per dar seguito alle prestazioni monstre con la maglia dell'Inter. Un trascinatore che non si ferma più tranne che... In nerazzurro. La sua dichiarazione d'amore è un atto importante per il progetto Inter.

Scoprine di più, sul suo Europeo, sul suo presente e sul suo futuro