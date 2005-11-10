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Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
14.10.2026 10:00Podcast TMW
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Giornata Champions per il Como ma è già tempo di futuro. Lo è sempre in una società che ha come modelli Uber e Netflix, che è diversa per storia e percorso da tutte le altre. La visione dei fratelli Hartono e di Mirwan Suwarso sono uniche e per questo lo sono e lo saranno anche la scelta dell'erede (quando sarà) di Cesc Fabregas ma lo è già da adesso (e da tempo) quella dei singoli giocatori. Come funziona?

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Suwarso spiega come funziona il percorso per scegliere l'eventuale erede di Fabregas

Mirwan Suwarso ha parlato del suo allenatore Cesc Fabregas, fra i fautori della realtà biancoblù: "Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio", ha detto ieri al Corriere dello Sport. Sono tanti i club interessati allo spagnolo. Dall'Inter alla Roma passando per il Napoli: "C’è una lunga fila di interessati - precisa il patron lariano - molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo". E nel caso in cui una squadra di quelle "in fila" dovesse affondare il colpo, il Como sta pensando ad un sostituto? In molti addetti ai lavori sostengono che Aquilani possa essere il giusto erede: "Scegliere un allenatore non è compito mio - conclude Suwarso -. Non gestisco l’area tecnica. Abbiamo un 'football council'. Cesc avrà sempre una voce importante e un contributo rilevante in quelle discussioni".

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