Dice Luciano Spalletti dopo il 4-0 al Venezia, quattro reti fatte nella ripresa dopo che il nove scelto all'inizio Randal Kolo Muani è stato spostato sull'esterno e Nick Woltemade messo dentro all'area, che "Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato. Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo". Già. Ma così facendo fa solo del male alla Juventus e agli attaccanti in rosa. A che pro?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

La Juventus prenderà un 9 a gennaio?

Tra j'accuse spallettiani e strategia societaria, la Juventus prenderà un centravanti a gennaio? La quantità di uomini là davanti c'è, tornerà pure Kenan Yildiz, sicché servirà cedere (almeno) un esterno per spostare Kolo e prendere quell'attesa punta di fisico. Ma servono tante caselle da incastrare: ci sono i posti in lista da rispettare, c'è un budget che non c'è. E la questione non è certo semplice...