Il summit tra Gerry Cardinale e la dirigenza del Milan, con Ruben Amorim, in attesa che arrivi anche il tedesco Markus Krosche, sta prendendo forma. Sui colpi in entrata, sulle possibili uscite, sul mercato di gennaio. Sui giocatori da sacrificare, su quelli da blindare a ogni costo. Sui contratti da rinnovare, sui nomi potenziali da prendere e non soltanto.

Vi spieghiamo le strategie per il Milan che verrà nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Gerry Cardinale ha le idee molto chiare

Il numero uno del Milan, Gerry Cardinale, è senza dubbio uomo di grande comunicazione. E impatto. Negli scorsi giorni coi colleghi all'uscita del centro sportivo di Milanello ha mandato un messaggio urbi et orbi sulle strategie per il mercato invernale e non soltanto. "Sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello”, ha detto lo stesso Cardinale.