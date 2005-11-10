“Si balla già sulle punte. Il mercato di gennaio è pronto già a ballare sul famoso centravanti o comunque su quell'attaccante in grado di poter cambiare determinati scenari un po' obbligati. Spalletti chiede un centravanti fisico, il Como deve cercare di trovare un'alternativa a Kean, il Genoa deve trovare un sostituto a Colombo, il Milan manderà a giocare Camarda, il Napoli vuole fare lo stesso con Lucca. Insomma, è l'attaccante il giocatore in questo momento che tutti vorrebbero per gennaio”. Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, che potete ascoltare in versione integrale.

Tutti pazzi per Varela

“Tutti vorrebbero Varela, è chiaro dopo quello che sta facendo, dopo aver segnato gol praticamente in tutte le partite con una media straordinaria. Il Monza sa benissimo che questo è il momento anche di cercare di utilizzare al meglio il capitale a disposizione, tecnico ed economico, quindi sicuramente non si tirerà indietro nel valutare concretamente una cessione a prezzi importanti, in modo che quella cifra ricavata, sui 25-30 milioni, servirà ad acquistare altri giocatori”.

Non solo Varela

“L’attaccante del Monza è un capitolo sicuramente a parte di questo calciomercato, perché è vero che l'Inter lo continua a seguire in tutte le partite dal vivo, ma vorrebbe pianificare eventualmente per giugno. Ci sono anche Arsenal e Barcellona molto interessate. In settimana ci sarà un incontro tra gli agenti di Varela e il Monza per cercare di mettere un po' sul tavolo quelle che sono le squadre che lo vogliono. Un altro nome è Zirkzee, il Como lavora per capire la fattibilità, mentre il Napoli si è già mosso”.