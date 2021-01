Le probabili formazioni di Inter-Crotone: Vidal dal 1' in mediana. Simy favorito su Riviere

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Inter-Crotone, raccolte dai nostri inviati.

▪ Inter-Crotone: domenica 3 gennaio ore 12.30

▪ Stadio: San Siro

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Buone notizie per Antonio Conte sul fronte Alexis Sanchez: il cileno, dopo poco più di due settimane dall'infortunio all'adduttore, è tornato ad allenarsi (a parte) e potrebbe essere convocato per il match in programma domenica alle 12.30. Ad Appiano continuano a migliorare le condizioni fisiche di Vecino e Pinamonti. Conte ha provato la solita linea a cinque di centrocampo con Vidal nuovamente dal primo minuto, ma rimane valida l'opzione con il doppio trequartista sperimentata al Bentegodi contro il Verona: in quel caso è pronto Perisic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dopo averlo recuperato, Stroppa perde di nuovo il suo regista Luca Cigarini, che si è fermato nuovamente per un problema muscolare al polpaccio. In cabina di regia dovrebbe esserci quindi Zanellato, con Vulic e Molina a sostegno. Reca sulla sinistra e Pereira sulla destra, mentre la difesa sarà guidata da Marrone con Magallan e Luperto a completare il pacchetto. In attacco Messias con Simy, che ha vinto il ballottaggio con Riviere.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Zenalleto, Molina, Reca; Messias, Simy.