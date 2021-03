Le probabili formazioni di Juventus-Benevento: Chiesa e Kulusevski titolari

Di seguito le ultime su Juventus-Benevento dai nostri inviati:

▪ Juventus-Benevento - Domenica 21 marzo, ore 15, Alliaz Stadium

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Juventus 55 punti, Benevento 26 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La Juve va a caccia, per la prima volta in stagione, della quarta vittoria consecutiva in campionato. Andrea Pirlo dovrà farlo senza gli infortunati Ramsey, Dybala e Demiral oltre che dello squalificato Cuadrado. Acciaccato anche Alex Sandro che per precauzione non verrà rischiato, scelte obbligate in difesa con Danilo sulla destra, Bernardeschi a sinistra e la coppia centrale composta da De Ligt e Bonucci (avanti su Chiellini) a protezione della porta che difesa con ogni probabilità da Buffon con la lombalgia ormai in fase di smaltimento. In mezzo al campo spazio al ritorno di Arthur con uno fra Rabiot e McKennie al suo fianco, pronto sugli esterni Kulusevski e Chiesa a supportare il tandem d’attacco Ronaldo-Morata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Benevento incerottato e sfavorito in vista della sfida contro la Juventus. Un match sulla carta proibitivo, ancor di più perché mancheranno calciatori potenzialmente titolari come Depaoli, Letizia, Iago Falque, Schiattarella e Glik. La sosta è vista come una manna dal cielo, occasione unica per recuperare energie psicofisiche e per rivedere in gruppo giocatori che saranno fondamentali per il rush finale, diventato più affannoso del previsto anche in virtù della crescita di Torino, Cagliari e Parma dopo il cambio di guida tecnica. Ad ogni modo mister Inzaghi opterà per un 3-5-2, anche perché senza terzini puri diventerebbe complicato adattare qualcuno a cospetto dei mostri sacri dell’amico e collega Pirlo. E così, davanti a Montipò, agiranno Tuia, Caldirola e Barba, con Improta e Tello a presidiare le corsie laterali come accaduto a La Spezia. In mediana Ionita, Hetemaj e Viola sono certi di una maglia, Lapadula è favorito su Gaich e ci sarà la solita staffetta. Da sciogliere il dubbio sul compagno di reparto: più Caprari che Insigne, ma la rifinitura consentirà al tecnico di prendere una decisione definitiva.