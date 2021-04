Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma: Mayoral dal 1'. Out Berardi e Caputo

Di seguito le ultime su Sassuolo-Roma dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Roma - Sabato 3 aprile, ore 15, Mapei Stadium

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Sassuolo 55 punti, Roma 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Caputo, Berardi, Bourabia out, salvo recuperi prodigiosi, contro la Roma. De Zerbi, nel 4-2-3-1 (lasciamo uno spiraglio aperto anche per la difesa a 3) dovrebbe puntare su Consigli in porta, con Toljan e Kyriakopoulos in difesa (ballottaggi aperti con Muldur e Rogerio) mentre in difesa, al fianco dell'intoccabile Ferrari, potrebbe esserci spazio per Marlon (Chiriches è reduce da 3 gare in nazionale). In mezzo al campo da valutare le condizioni di Locatelli ma il centrocampista dovrebbe partire dal 1' minuto, con Magnanelli al suo fianco. Attacco da inventare, non sono da escludere sorprese: Defrel, Maxime Lopez, Djuricic potrebbero giocare a supporto di Raspadori, con Boga ancora in panchina.

COME ARRIVA LA ROMA - Sassuolo e Ajax saranno gare cruciali per il finale di stagione sia in campionato sia in Europa League. Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar, oltre a Kumbulla. In difesa spazio a Cristante e Smalling, se dovessero recuperare. Altrimenti Fazio con Mancini e Spinazzola in veste di centrale. A centrocampo Pellegrini con Diawara agiranno in mezzo con Karsdorp e Bruno Peres ai lati. Pedro ed El Shaarawy, invece, saranno i due trequartisti perché Mkhitaryan non ha ancora recuperato dalla lesione al sole. Davanti Mayoral, con Dzeko titolare ad Amsterdam.