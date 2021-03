Le probabili formazioni di Spezia-Cagliari: ballottaggio Agudelo-Galabinov. C'è Pavoletti

Di seguito le ultime su Spezia-Cagliari dai nostri inviati:

▪ Spezia-Cagliari - Sabato 20 marzo, ore 18, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Spezia 26 punti, Cagliari 22 punti

COME ARRIVA LO SPEZIA - Qualche problema di formazione per Vincenzo Italiano che dovrà far fronte a diverse assenze legate al Covid in vista del match fondamentale contro il Cagliari. In porta ci sarà Zoet mentre in difesa c’è un ballottaggio Vignali-Ferrer sulla corsia di destra con Bastoni favorito su Marchizza a sinistra e la coppia formata Terzi e Ismajli a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo ci sarà Ricci con Maggiore da una parte e Leo Sena dall’altra mentre in attacco il tecnico potrebbe optare per la rapidità di Verde, Agudelo e Gyasi ma non è escluso l’impiego di Galabinov per dare centimetri in avanti.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Serve assolutamente un successo al Cagliari di Leonardo Semplici nell’anticipo contro lo Spezia, ennesimo delicatissimi scontro diretto sulla difficile via della salvezza. Il tecnico fiorentino punterà ancora sul 3-5-2, con Ceppitelli in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Nandez e al rientrante Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan che dovrebbe ancora agire da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, favorito su Simeone per la maglia da centravanti.