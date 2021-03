Le probabili formazioni di Torino-Inter: Conte senza Eriksen e Vidal: c'è Gagliardini

vedi letture

Di seguito le ultime su Torino-Inter dai nostri inviati:

▪ Torino-Inter - Domenica 14 marzo, ore 15, Stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Paolo Valeri, della sezione di Roma 2

▪ Classifica: Torino 20 punti, Inter 62 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL TORINO - Saranno almeno due i cambi nel Torino: rispetto a Crotone, Nicola avrà Bremer in più e Rincon in meno. Il brasiliano ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti in gruppo dopo il Covid e si candida a prendere il posto di Rodriguez al fianco di Izzo e Lyanco, mentre il venezuelano sarà squalificato ed è sfida tra Gojak e Baselli per sostituirlo in mediana con Lukic e Mandragora. Anche Belotti è negativo, ora aspetta gli esiti delle visite mediche: se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe finire in panchina domenica contro l’Inter. Sanabria insidia Zaza e Bonazzoli, sulle fasce conferme per Vojvoda e Ansaldi. Per il momento, restano indisponibili perché ancora positivi al Covid Singo e Nkoulou.

COME ARRIVA L'INTER - Senza Vidal (intervento ok), Eriksen (che sarà comunque valutato domani) e Kolarov, Antonio Conte a Torino punta a schierare la sua Inter tipo con Roberto Gagliardini accanto a Barella e Brozovic e con Hakimi e Perisic sui lati. Davanti alla porta di capitan Handanovic, confermata la SDB composta da Skriniar (decisivo contro l'Atalanta), de Vrij e Bastoni. Davanti insieme a Lukaku dovrebbe andare Lautaro Martinez, piuttosto avanti al momento su Alexis Sanchez che certamente giocherà le sue carte nelle prossime sedute di allenamento ad Appiano per far cambiare idea al tecnico nerazzurro.