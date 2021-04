Le probabili formazioni di Villarreal-Arsenal - Alcacer con G.Moreno, out Aubameyang

E' arrivato il momento clou della competizione, nel giro di due partite l'Europa League deciderà le finaliste che si contenderanno il titolo ed una uscirà dalla sfida tra Villarreal e Arsenal. Questa sera il primo round all'Estadio de la Ceramica, fortino del Submarino Amarillo che vuole proseguire la tradizione spagnola della competizione come dimostrato lo scorso anno dal Siviglia. Di contro un Arsenal a cui rimane soltanto l'Europa per salvare una stagione disgraziata e avara di successi, fin da subito tagliati fuori dai primi quattro posti Aubameyang e compagni che vogliono prendersi una rivincita e tornare nella massima competizione europea vincendo l'Europa League. Non sarà semplice, il Villarreal è uscito bene nel confronto contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Gerard Moreno e Paco Alcacer, i reparti avanzati di entrambe le formazioni rappresentano un motivo in più per seguire il primo round di questa importante contesa.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Una partita dal sapore speciale per Unai Emery, ex della sfida e già vincitore di questo trofeo alla guida del Siviglia. Per sfidare l'Arsenal, il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Paco Alcacer e Gerard Moreno in avanti mentre partirà esterno il talento nigeriano Chukwueze con Trigueiros, reduce dall'espulsione con il Barcellona in campionato, sul versante opposto. In mezzo al campo sarà Capoue il compagno di reparto di Parejo che si sta togliendo tante soddisfazioni dopo le numerose annate con il Valencia sempre più in declino.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Non è un ex ma è sempre uno spagnolo a sfidare il Villarreal, Mikel Arteta vuole dare un senso a questa travagliata stagione senza però Aubameyang che ha contratto sfortunatamente la malaria nel corso dell'ultima apparizione con la sua nazionale. In avanti nel 4-2-3-1 dei Gunners ci sarà Nketiah a guidare il miglior attacco della competizione, il giovane attaccante sarà supportato da un parco di trequartisti qualitativamente alto con Saka, Odegaard e Pepé. In difesa rimane in dubbio la presenza di David Luiz, Gabriel sarà il partner di Holding in mezzo.