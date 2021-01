Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: finalmente Luis Alberto, Gasp senza gli esterni

vedi letture

Atalanta-Lazio - Domenica, ore 15.00, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Atalanta 36 punti, Lazio 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'ATALANTA - Diverse soluzioni per mister Gasperini considerando le assenze di Hateboer e Gosens. Palomino probabilmente giocherà titolare vista l'assenza in Coppa Italia per via della squalifica, mentre Toloi e Djimsiti completeranno il pacchetto arretrato davanti a Gollini. De Roon e Freuler vanno in mediana con Maehle e Ruggeri sulle corsie esterne, mentre Pessina si piazzerà a supporto di Ilicic e Zapata. Assente Romero per via della positività al Covid.

COME ARRIVA LA LAZIO - Per il secondo round di Bergamo, Inzaghi ritrova due titolatissimi. Leiva e Luis Alberto, assenti mercoledì rispettivamente per squalifica e infortunio, ci saranno domenica dall’inizio. A completare il centrocampo, Milinkovic, con Lazzari e Marusic a fare i quinti. Ritorna titolare Immobile, che farà coppia con Correa (Caicedo non è al meglio). Dietro Patric, Acerbi e Radu, con Musacchio pronto a subentrare. In porta Reina: Strakosha è in infermeria per problemi al ginocchio.