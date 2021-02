Le probabili formazioni di Bologna-Benevento: ancora Barrow come unica punta

vedi letture

Esaurito il lungo percorso della Coppa Italia, che ritroveremo solo a maggio con la finale tra Juventus e Atalanta, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato, anche se per sei di loro è vicinissimo il ritorno delle coppe europee. Di conseguenza la 22esima giornata torna ad essere particolarmente spezzettata, con un anticipo del venerdì e un posticipo del lunedì oltre ad otto gare nel weekend. Di seguito tutte le ultime su Bologna-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Benevento - Venerdì, ore 20.45, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Davide Ghersini, della sezione di Genova

▪ Classifica: Bologna 23 punti, Benevento 23 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Formazione tipo per Mihajlovic contro il Benevento dell'amico Pippo Inzaghi ad eccezione di qualche assente. Domani sera al Dall'Ara i rossoblù dovranno fare a meno dello squalificato Svanberg e degli infortunati Medel e Faragò. Partirà ancora una volta dalla panchina invece Orsolini, che lascerà ancora spazio a Skov Olsen. Non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti, poi, rispetto alla formazione scesa in campo a Parma. Tra i pali, quindi, Skorupski subito dietro alla linea difensiva a quattro con Tomiyasu, Soumaoro, Danilo e Dijks. Schouten a centrocampo farà coppia con l'argentino Dominguez, mentre i tre a supporto di Barrow prima punta dovrebbero essere Skov Olsen, Soriano e Sansone.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Benevento a trazione anteriore quello che vedremo in campo domani sera a Bologna. C'è necessità di far punti, ma allo stesso tempo di non far prendere coraggio ad un avversario che ha passeggiato a Parma mostrando ottime individualità offensive. Senza gli squalificati Ionita e Improta e con Letizia ancora out per infortunio, Inzaghi opterà per un centrocampo praticamente identico a quello che, un anno fa, battagliava in serie B. Schiattarella, Hetemaj e Viola dovrebbero scendere in campo dal primo minuto e garantire qualità e quantità, mentre alle spalle di Lapadula è bagarre per due maglie. Sau sta benissimo, Iago Falque reclama minuti, Insigne forse potrebbe rifiatare, Caprari ha segnato con la Samp e difficilmente resterà fuori. In difesa tutto come sempre, con il rientro a pieno regime di Caldirola in luogo di Alessandro Tuia.