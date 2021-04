Le probabili formazioni di Crotone-Sampdoria: Simy a caccia dell'ottava meraviglia

vedi letture

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Crotone-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Sampdoria - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Daniele Paterna, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Crotone 15 punti, Sampdoria 39 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CROTONE - Ancora Ounas-Simy nell'attacco di Cosmi, coi pitagorici chiamati a difendere l'onore visto la retrocessione appare solo questione di tempo dopo gli ultimi risultati. A centrocampo Cigarini non sembra ancora pronto, possibile che subentri a Petriccione in corsa, mentre Messias e Zanellato dovrebbero essere gli interni. Molina e Reca sulle corsie, mentre il terzetto centrale dovrebbe essere ancora una volta formato da Golemic, Luperto e Molina. In porta ancora Cordaz.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Claudio Ranieri dovrebbe cambiare qualche elemento dopo il successo casalingo contro il Verona. Il tecnico della Sampdoria prepara la prima di due trasferte in tre giorni facendo un po’ di, fisiologico, turnover. In porta ci sarà come sempre Audero mentre in difesa non ci sarà lo squalificato Yoshida che sarà sostituito, al fianco sempre di Colley, da Tonelli. Sulle corsie assente Bereszynski che sarà rimpiazzato da Ferrari con Augello a sinistra mentre a centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Candreva con Jankto in vantaggio su Damsgaard a sinistra. In cabina di regia ci sarà Adrien Silva al fianco di Thorsby mentre in attacco tre si possono giocare due posti. In vantaggio dovrebbero esserci Keita Balde e Gabbiadini che, insieme a Candreva, hanno cambiato il volto del match contro il Verona.