Le probabili formazioni di Crotone-Torino: Bonazzoli e non Sanabria dal 1', c'è Vojvoda

Di seguito le ultime su Crotone-Torino dai nostri inviati:

▪ Crotone-Torino - Domenica, ore 15.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Crotone 12 punti, Torino 20 punti (due gare in meno)

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Esordio casalingo per mister Cosmi che deve valutare le condizioni di Di Carmine e Ounas, che al massimo siederanno in panchina. Fuori causa Cigarini, Benali, Djidji e Vulic, è invece a disposizione Molina che torna titolare. Messias in coppia con Simy in attacco, con Riviere che contende il posto all'africano. Sulle fasce Pereira e Reca, panchina per Rispoli.

COME ARRIVA IL TORINO - Nicola si gioca una fetta di salvezza portando a Crotone diversi ragazzi della Primavera. In difesa Lyanco e Rodriguez prenderanno il posto dei contagiati Nkoulou e Bremer, mentre Vojvoda tornerà dal primo minuto a discapito di Singo, anche lui positivo al Coronavirus. Sull’out opposto Ansaldi, a centrocampo il solito terzetto Lukic-Mandragora-Rincon. Sanabria scalpita per l’esordio, da capire se da titolare (è favorito Bonazzoli) o a gara in corso: è il grande dubbio di formazione di Nicola, che allo Scida non avrà nemmeno capitan Belotti. Zaza è sicuro di partire dal primo minuto.