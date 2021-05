Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta: c'è Rovella al posto di Badelj

Di seguito tutte le ultime su Genoa-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Atalanta - Sabato 15 maggio, ore 15.00, stadio Ferraris

▪ Arbitra Livio Marinelli, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Genoa 39 punti, Atalanta 75 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Con la salvezza aritmetica conquistata a Bologna, il Genoa è pronto a tornare in campo contro l’Atalanta nel primo dei due match che chiuderà la stagione. Il tecnico rossoblu dovrebbe tornare al 3-5-2 con Marchetti in porta e la retroguardia formata da Goldaniga, Radovanovic e Masiello. A centrocampo potrebbe rientrare dal primo minuto Zajc al fianco di Rovella (Badelj non è convocato) e Strootman, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci a destra Ghiglione e a sinistra Cassata. In avanti i principali dubbi, anche se con ogni probabilità a partire dal primo minuto dovrebbero essere Destro e Pandev.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Ai nerazzurri bastano soltanto tre punti per festeggiare la matematica qualificazione in Champions League. Il primo dubbio di Gasperini riguarda il modulo: contro una difesa a tre negli ultimi tempi ha giocato sempre col 4-2-3-1, ma Muriel è in dubbio dopo il trauma alla coscia. Proprio per questo motivo gli orobici potrebbero tornare con la difesa a tre: davanti a Gollini spazio a Djimsiti, Romero e Palomino. Toloi dovrebbe restare fuori anche per la sfida del Marassi per poi tornare nelle ultime due gare della stagione. De Roon e Freuler verranno confermati a centrocampo con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne. Pessina si piazzerà sulla trequarti con Malinovskyi e Zapata a completare il pacchetto arretrato. Attenzione però a Ilicic, lo sloveno è il candidato numero uno per diventare la sorpresa di giornata.