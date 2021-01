Le probabili formazioni di Juventus-Genoa: Portanova dall'inizio, c'è Scamacca

Esordio stagionale in Coppa Italia per la Juventus, che questa sera si giocherà contro il Genoa l'accesso ai quarti di finale della coppa nazionale. Per i liguri è la terza gara della competizione, dopo le vittorie con il Catanzaro e nel derby contro la Samp dello scorso turno, e la squadra di Ballardini vorrà continuare con il periodo positivo coinciso con l'arrivo in panchina dell'ex tecnico di Palermo e Lazio. Previsto qualche cambio nelle due squadre rispetto agli undici ideali, ma nel complesso non sono attese rivoluzioni, con qualche giovane in campo ma con anche molti titolari. In palio il passaggio del turno, dove la vincente della sfida sfiderà la vincente di Sassuolo-SPAL.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Iniziato alla grande il 2021, la Juventus di Andrea Pirlo vuole esordire al meglio nella coppa nazionale, che negli ultimi anni ha sempre dato soddisfazioni, nonostante la vittoria manchi ormai da tre anni. L'undici che scenderà in campo questa sera vedrà alcuni cambi, con qualche titolare che riposerà in vista della sfida di domenica contro l'Inter. In porta ecco Buffon, pronto a guidare un'inedita difesa composta da Demiral e Frabotta sulle fasce, con Chiellini e il giovane Dragusin in mezzo. A centrocampo ecco Rabiot e Arthur in mezzo, con Bernardeschi e Portanova sulle fasce. Davanti, scelte quasi obbligate: riposa Ronaldo, ecco Kulusevski con Alvaro Morata.

COME ARRIVA IL GENOA - Sette punti in quattro gare per il Genoa, che viene dall'importante vittoria contro il Bologna in campionato, che ha fatto uscire dalle ultime tre della classifica la squadra di Ballardini. I liguri si dovrebbero schierare con il classico 3-5-2, con Marchetti in porta al posto del titolare Perin, linea a tre con Bani in mezzo al posto di Radovanovic, con Masiello e Goldaniga ai suoi lati. A centrocampo Ghiglione e Czyborra in fascia, con gli interni che dovrebbero essere Lerager, Sturaro e Radovanovic che torna in regia, lasciando la difesa. Davanti, riposa Destro: con Shomurodov c'è Scamacca.