Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: Chiesa ancora in vantaggio su Kulusevski

Si riparte, tre giorni dopo Juventus-Milan: le venti formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni e vanno tutte a caccia di tre punti importanti per la classifica e i rispettivi obiettivi. Per gli allenatori, con D'Aversa all'esordio stagionale, l'obiettivo è stringere i denti e mettere in campo l'undici più fresco possibile dopo il primo mini tour de force dell'anno. Di seguito le indicazioni di formazione di Juventus-Sassuolo, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Sassuolo - Domenica, ore 20.45, all'Allianz Stadium

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Juventus 30 punti, Sassuolo 29 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ancora senza Morata Andrea Pirlo che si affida alla coppia d’attacco formata da Dybala e Ronaldo per portare a casa per la prima volta in campionato la terza vittoria consecutiva. Alle loro spalle turno di riposo per Ramsey e Bentancur, apparsi affaticati a San Siro, con McKennie e Arthur pronti a partire dal primo minuto al fianco di Rabiot e con la conferma di Chiesa, avanti su Kulusevski. In difesa scalpita per un posto dall’inizio Demiral che potrebbe far rifiatare Bonucci con De Ligt, Danilo e Frabotta a completare il quartetto davanti a Szczesny.

**aggiornamento ore 18.20** - Con la positività al Covid-19 dell'olandese, toccherà a Demiral completare il pacchetto difensivo, con Danilo e Frabotta esterni e Bonucci "costretto" a rinunciare al riposo previsto.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Diversi ballottaggi in casa Sassuolo per la sfida con i bianconeri. De Zerbi, nel consueto 4-2-3-1, dovrebbe optare per Consigli tra i pali, Muldur e Rogerio (in vantaggio su Toljan e Kyriakopoulos) sulle fasce, con il rientro di Chiriches al centro della difesa, al fianco di Ferrari. In mezzo al campo Locatelli con uno tra Obiang e Maxime Lopez. Out Berardi per infortunio, toccherà probabilmente a Defrel rimpiazzarlo (Traoré l'alternativa) mentre Djuricic, Boga e Caputo dovrebbero essere certi di una maglia da titolare.