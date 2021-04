Le probabili formazioni di Lazio-Benevento: Correa torna al fianco di Immobile

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Lazio-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Benevento - Domenica, ore 15.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Davide Ghersini della sezione di Genova

▪ Classifica: Lazio 55 punti, Benevento 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi perde Caicedo per squalifica ma ritrova Lazzari e Correa, che con Immobile giocherà in attacco contro il Benevento. L'esterno italiano agirà a destra, con Marusic a sinistra e i tre titolarissimi in mezzo: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Dietro dovrebbe tornare Patric dal 1' accanto ad Acerbi e Radu, con Reina tra i pali. L'altra opzione è l'arretramento di Marusic come stopper di destra al posto di Patric e l'inserimento di Fares come quinto a sinistra. Out l'unico indisponibile Luiz Felipe.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Sarà probabilmente 4-3-2-1, con Montipò in porta e il rientro di Caldirola al fianco di Glik. A completare il quartetto difensivo saranno Depaoli e Barba. In mediana non si prescinde da Hetemaj, Schiattarella e Ionita, alle spalle di Gaich (favorito su Lapadula) dovrebbero agire Improta ed Insigne, elogiato dal mister nell’ultima conferenza stampa. Non è ancora pronto per giocare dall’inizio Iago Falque, ancora un po’ in ritardo di condizione Nicolas Viola che paga la lunga inattività. Inzaghi ha lavorato su un’altra soluzione, con Barba al centro e Letizia di nuovo dal primo. Ma dopo 70 giorni in infermeria si procederà con cautela. Il Benevento ha le carte in regola per giocare anche col 3-5-2, ma ad ora è solo una ipotesi.