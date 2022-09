Le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona: torna Faraoni, Marcos Antonio dal 1'

Di seguito tutte le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Hellas Verona - Domenica 11 settembre, ore 18, stadio Olimpico di Roma

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Lazio 8 punti, Hellas Verona 5 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Lazio

Dopo alcune rotazioni in Europa League, torna la Lazio versione ‘base’ domenica contro il Bologna. Dietro di nuovo Patric in coppia con Romagnoli, con Lazzari, lasciato a riposo giovedì, e Marusic sulle fasce. Cataldi è squalificato, dunque spazio a Marcos Antonio in cabina di regia con Milinkovic e uno tra Luis Alberto e Vecino: l’uruguaiano, fresco della doppietta con il Feyenoord, è favorito. In attacco Pedro al massimo recupera per la panchina: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni sarà il tridente di Sarri.

Come arriva l'Hellas Verona

Faraoni torna a disposizione: è questa la novità più lieta per Cioffi, che può di nuovo contare su uno dei suoi leader per la fascia destra. Due ballottaggi in difesa: Hien può spuntarla su Gunter, Coppola e Ceccherini si giocano lo slot sul centro-sinistra, mentre Dawidowicz sembra leggermente più sicuro del posto. Verrà probabilmente riproposto il doppio trequartista, con Lazovic al fianco di Lasagna per far spazio sulla sinistra a Josh Doig. Veloso e Ilic partono avanti per la cabina di comando (nuova panchina in vista, dunque, per Adrien Tameze), il riferimento centrale sarà ancora una volta Thomas Henry.