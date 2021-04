Le probabili formazioni di Lazio-Milan: possibile turno di riposo per Leiva, pronto Cataldi

vedi letture

Di seguito le ultime su Lazio-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Milan - Lunedì 26 aprile, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 58 punti, Milan 66 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Solo scarico oggi per la Lazio, reduce dalla pessima notte di Napoli. In vista del Milan lunedì sono da valutare le condizioni di Leiva e Luis Alberto, ieri in campo non in perfette condizioni: Cataldi e Pereira scalpitano eventualmente per prendere il loro posto. In porta ancora Reina, con davanti Acerbi, Marusic e Radu nel terzetto di centrali, mentre gli esterni saranno ancora Lazzari e Fares. Milinkovic-Savic certo del posto al centro, mentre davanti dovrebbe esserci ancora Correa con Immobile.

COME ARRIVA IL MILAN - I problemi persistono per Ibrahimovic e Hernandez che potrebbero non giocare contro la Lazio. Potrebbe tornare invece Bennacer a centrocampo, mentre in difesa Alessio Romagnoli è candidato per un posto al centro insieme a Tomori o Kjaer. Sulle corsie ancora Dalot e Calabria, mentre al centro Kessiè è insostituibile. Davanti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Leao, con Mandzukic non ancora pronto per un posto da titolare.