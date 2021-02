Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa: Leao punta, Calhanoglu sull'esterno

vedi letture

Togliersi di dosso la ruggine e ripartire, per non cancellare sei mesi praticamente perfetti. Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad accogliere la Stella Rossa di Dejan Stankovic, in una gara in cui i rossoneri non possono davvero fallire. Dopo il clamoroso 2-2 dell'andata, con la rete di Pankov arrivata nel recupero nonostante l'inferiorità numerica, il Milan cerca di strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League avendo a disposizione due risultati su tre. Dopo i due ko di fila in campionato, per la squadra di Pioli è attesa una risposta importante, nonostante alcuni titolarissimi partiranno dalla panchina. Dall'altra parte la squadra di Stankovic sogna il colpaccio, con il "Drago" che spera nello scherzetto agli antichi rivali.

COME ARRIVA IL MILAN - Due ko in campionato in fila mancavano da parecchio tempo alla squadra di Pioli, che è nel momento più delicato della stagione dopo praticamente un anno di percorso netto. Il tecnico parmigiano sceglie di affidarsi ancora una volta ad alcune seconde linee, facendo riposare alcuni titolari come Ibrahimovic e Kjaer, ma confermando la scocca. In porta ecco Donnarumma, che guiderà la difesa a quattro con Theo e Calabria terzini e con Tomori al fianco di capitan Romagnoli. A centrocampo Kessié e Meite formano la cerniera centrale, con Krunic ad agire da trequartista, in mezzo alle ali Calhanoglu e Castillejo. Davanti, Leao sarà la punta.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Il 2-2 dell'andata regala molte speranze alla squadra di Stankovic, che si presenterà a Milano con però qualche cambio rispetto all'undici titolare che sta dominando in Serbia. In porta ecco Borjan, difesa a tre con Milunovic, l'eroe dell'andata Pankov e Degenek. A centrocampo Gobelijc e Gajic agiranno sulle fasce, con Kanga e Petrovic interni. Alle spalle della prima punta Falcinelli ecco poi il giovane Ivanovic e Ben Nabouhane.