Le probabili formazioni di Roma-Lazio: Pellegrini recupera, guiderà la squadra di Mourinho

vedi letture

Di seguito le ultime dai campi di Roma-Lazio raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Roma-Lazio - Domenica 20 marzo, ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Roma 48 punti, Lazio 49 punti.

▪ Diretta tv a cura di DAZN ( DAZN )

Il dubbio Pellegrini è risolto: gioca

Il recupero di Lorenzo Pellegrini, annunciato da José Mourinho, cambia tutto: Oliveira verso la panchina e il capitano titolare. Per il resto non dovrebbero esserci cambi con il solito 3-5-2 con Rui Patricio in porta e difesa composta da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo ballottaggio El Shaarawy-Zalewski con il primo in vantaggio, mentre a destra Karsdorp con Mkhitaryan, Cristante e Pellegrini in mezzo. In attacco Abraham e Zaniolo.

Radu out, Luis Alberto ok: Sarri conferma Leiva in regia

Luis Alberto sì, Radu no. Sarri nel derby dovrà rinunciare al difensore romeno, fermo per una fascite plantare: al suo posto ballottaggio Hysaj-Lazzari, con il primo favorito. Marusic, Luiz Felipe e Acerbi sono invece sicuri di giocare in difesa davanti Strakosha. Nessun dubbio anche a centrocampo: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, che ha riposato un giorno e mezzo in più rispetto ai compagni. Torna a disposizione Cataldi, che darà il cambio a Leiva a gara in corso. Davanti senza lo squalificato Zaccagni scelte obbligate con Felipe Anderson, Immobile e Pedro.